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В Бурятии тушили два лесных пожара

В Бурятии тушили два лесных пожара
Происшествия, 
Сейчас действующих очагов нет

В Заиграевском районе Бурятии вчера, 13 апреля, обнаружили два лесных пожара.

- Причиной стал переход огня с земель иных категорий, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Общая площадь возгораний – 18 га. На тушении было задействовано 48 человек из числа лесной охраны и привлечённых лиц. Также задействовано 13 единиц спецтехники.

Вечером оба лесных пожара были ликвидированы.

На утро 14 апреля новых очагов возгорания в Бурятии не обнаружено.




лесные пожары
 
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