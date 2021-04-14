В Бурятии тушили два лесных пожара

Сейчас действующих очагов нет
В Заиграевском районе Бурятии вчера, 13 апреля, обнаружили два лесных пожара.
- Причиной стал переход огня с земель иных категорий, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Общая площадь возгораний – 18 га. На тушении было задействовано 48 человек из числа лесной охраны и привлечённых лиц. Также задействовано 13 единиц спецтехники.
Вечером оба лесных пожара были ликвидированы.
На утро 14 апреля новых очагов возгорания в Бурятии не обнаружено.
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