В Бурятии тушили два лесных пожара

На утро 14 апреля новых очагов возгорания в Бурятии не обнаружено.











В Заиграевском районе Бурятии вчера, 13 апреля, обнаружили два лесных пожара.- Причиной стал переход огня с земель иных категорий, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.Общая площадь возгораний – 18 га. На тушении было задействовано 48 человек из числа лесной охраны и привлечённых лиц. Также задействовано 13 единиц спецтехники.Вечером оба лесных пожара были ликвидированы.