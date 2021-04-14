О том, что надо платить за ДТП, владелец авто даже не знал
Судебные приставы взыскали в пользу жителя Кижингинского района Бурятии свыше 57 тысячи рублей материального ущерба, причинённого его автомобилю в результате ДТП.
Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя автомобиля ВАЗ 2101 на магистрали в Улан-Удэ. У виновника аварии не было страхового полиса ОСАГО. Поэтому пострадавшая сторона обратилась в суд за возмещением материального ущерба.
Суд постановил взыскать деньги с собственника автомобиля. Машина принадлежит отцу виновника аварии.
- Собственнику автомобиля, отцу виновного в ДТП автомобилиста, было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства. Установлено, что мужчина не подозревал о наличии имеющейся задолженности. Во избежание дополнительных расходов, связанных с взысканием исполнительского сбора, должник требование исполнительного документа исполнил в добровольном порядке, перечислив деньги на депозитный счёт службы. В настоящее время взысканные средства направлены на счёт взыскателя, - сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Житель Бурятии заплатил за ДТП, совершённое сыном
Происшествия, Фото:
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