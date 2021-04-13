Пожар произошёл второй раз за месяц
Сегодня в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии едва не сгорел дом. На него мог перекинуться огонь с горящей травы.
- На момент прибытия пожарных на участке горела трава, была угроза перехода огня на жилой дом и надворные постройки. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара сгорела трава на площади 100 кв. Дом и надворные постройки пожарные отстояли.
В марте в этом же доме уже произошёл пожар.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 12 апреля в Таксимо произошёл похожий пожар – из-за горящей на большой площади травы едва не сгорели жилые дома и лес.
Также вчера горела трава вблизи села Ганзурино Иволгинского района и в местности «Олени».
В Бурятии огонь с травы едва не перекинулся на дом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За первый квартал года на дорогах погибли 13 человек
Дьякон-педофил рассказал о семи преступлениях против детей
Пожар произошёл в Кяхте
Пожар произошёл ранним утром
Во время пожара обрушилась крыша
Полиция быстро вычислила интернет-пользователя
Непристойные фото и видео с маленькой девочкой обнаружили в телефоне помощника пастора евангельской церкви
Пассажир получил травмы
Взломщице 18 лет
Подросток залез на железнодорожную цистерну
Момент ДТП попал на видео
Пожилая женщина застряла в собственной квартире
Федеральные СМИ сообщили о задержании в Бурятии помощника пастора евангельской церкви
По данным следствия, бурятский правозащитник улетел в Сербию
Наркотики у прохожего обнаружили росгвардейцы