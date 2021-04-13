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В Бурятии огонь с травы едва не перекинулся на дом

В Бурятии огонь с травы едва не перекинулся на дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл второй раз за месяц

Сегодня в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии едва не сгорел дом. На него мог перекинуться огонь с горящей травы.

- На момент прибытия пожарных на участке горела трава, была угроза перехода огня на жилой дом и надворные постройки. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара сгорела трава на площади 100 кв. Дом и надворные постройки пожарные отстояли.

В марте в этом же доме уже произошёл пожар.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 12 апреля в Таксимо произошёл похожий пожар – из-за горящей на большой площади травы едва не сгорели жилые дома и лес.

Также вчера горела трава вблизи села Ганзурино Иволгинского района и в местности «Олени»
пожар
 
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