На пожаре было эвакуировано свыше 100 человек
Накануне, 12 апреля в городе Кяхта в Бурятии произошёл пожар в трёхтажном административном здании федерального учреждения, сообщает сегодня пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Администрация учреждения организовала эвакуацию свыше 100 человек.
На момент прибытия пожарных было задымление в подвальном помещении.
- Пожарные, включившись в дыхательные аппараты, проверили здание на наличие людей и приступили к ликвидации возгорания. Открытое горение было ликвидировано за 18 минут. В результате пожара в подвале в подсобном помещении выгорело резервное аккумуляторное оборудование на площади 16 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причина произошедшего устанавливается. Возможно, ею могло послужить короткое замыкание электрооборудования.
Источник «Байкал-Dailу» сообщил, что пожар произошёл в здании, где находятся пограничники.
В Бурятии эвакуировали пограничников
Происшествия, Фото:
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