В Бурятии эвакуировали пограничников

На пожаре было эвакуировано свыше 100 человек



Накануне, 12 апреля в городе Кяхта в Бурятии произошёл пожар в трёхтажном административном здании федерального учреждения, сообщает сегодня пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Администрация учреждения организовала эвакуацию свыше 100 человек.



На момент прибытия пожарных было задымление в подвальном помещении.



- Пожарные, включившись в дыхательные аппараты, проверили здание на наличие людей и приступили к ликвидации возгорания. Открытое горение было ликвидировано за 18 минут. В результате пожара в подвале в подсобном помещении выгорело резервное аккумуляторное оборудование на площади 16 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Причина произошедшего устанавливается. Возможно, ею могло послужить короткое замыкание электрооборудования.



Источник «Байкал-Dailу» сообщил, что пожар произошёл в здании, где находятся пограничники.



