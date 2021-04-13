Пожар произошёл ранним утром
Ранним утром 13 апреля на пожаре в посёлке Новокручининский Читинского района Забайкальского края погибла семья из трёх человек. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.
Погибли 22-летняя девушка, её двухлетняя дочь, а также 51-летний отец девушки.
В настоящий момент следователи рассматривают в качестве основной причины возгорания несчастный случай. По некоторым данным, возгорание могло возникнуть из-за неисправности электропроводки. Однако окончательное решение следователи примут после детального выяснения обстоятельств случившегося.
Назначены судебные медицинские экспертизы. Также будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для выяснения причины возгорания и его источника. Изымаются предметы, следы и образцы веществ, которые имеют значение для расследования.
На пожаре в Забайкалье погибли малышка, её мать и дедушка
Происшествия, Фото:
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