На пожаре в Забайкалье погибли малышка, её мать и дедушка

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Пожар произошёл ранним утром



Ранним утром 13 апреля на пожаре в посёлке Новокручининский Читинского района Забайкальского края погибла семья из трёх человек. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.



Погибли 22-летняя девушка, её двухлетняя дочь, а также 51-летний отец девушки.



В настоящий момент следователи рассматривают в качестве основной причины возгорания несчастный случай. По некоторым данным, возгорание могло возникнуть из-за неисправности электропроводки. Однако окончательное решение следователи примут после детального выяснения обстоятельств случившегося.



Назначены судебные медицинские экспертизы. Также будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для выяснения причины возгорания и его источника. Изымаются предметы, следы и образцы веществ, которые имеют значение для расследования.

