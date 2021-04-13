В Иркутске 14-летний школьник погиб от удара током на железной дороге

Подросток залез на железнодорожную цистерну



Днём 10 апреля 14-летний школьник из Иркутска погиб в результате несчастного случая. На территории парка прибытия станции Иркутск-Сортировочный он взобрался на стоявшую на путях железнодорожную цистерну.



Подросток оказался слишком близко к высоковольтным проводам. Он получил удар током и скончался на месте.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, причиной трагедии стало игнорирование пострадавшим правил безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, - сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий.

