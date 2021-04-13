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В Иркутске 14-летний школьник погиб от удара током на железной дороге

В Иркутске 14-летний школьник погиб от удара током на железной дороге
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подросток залез на железнодорожную цистерну

Днём 10 апреля 14-летний школьник из Иркутска погиб в результате несчастного случая. На территории парка прибытия станции Иркутск-Сортировочный он взобрался на стоявшую на путях железнодорожную цистерну.

Подросток оказался слишком близко к высоковольтным проводам. Он получил удар током и скончался на месте.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, причиной трагедии стало игнорирование пострадавшим правил безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, - сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий. 
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