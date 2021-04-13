Подросток залез на железнодорожную цистерну
Днём 10 апреля 14-летний школьник из Иркутска погиб в результате несчастного случая. На территории парка прибытия станции Иркутск-Сортировочный он взобрался на стоявшую на путях железнодорожную цистерну.
Подросток оказался слишком близко к высоковольтным проводам. Он получил удар током и скончался на месте.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, причиной трагедии стало игнорирование пострадавшим правил безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, - сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий.
В Иркутске 14-летний школьник погиб от удара током на железной дороге
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пассажир получил травмы
Взломщице 18 лет
Подросток залез на железнодорожную цистерну
Момент ДТП попал на видео
Пожилая женщина застряла в собственной квартире
Федеральные СМИ сообщили о задержании в Бурятии помощника пастора евангельской церкви
По данным следствия, бурятский правозащитник улетел в Сербию
Наркотики у прохожего обнаружили росгвардейцы
Новый знакомый оказался рецидивистом, сидевшим в колонии
Мужчина знал пин-код от карты
Автомобиль попал в промоину
Пьяные мужчины попали на чужой машине в ДТП
Вновь горящая трава едва не стала причиной несчастья
Пожары действовали на большой площади
Инцидентом с побоями лицеиста заинтересовалась полиция