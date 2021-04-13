Бурятского правозащитника Евгения Хасоева объявили в межгосударственный розыск





Хасоев ранее был оперативным сотрудником, после увольнения из органов занялся правозащитной деятельностью. Руководил бурятским отделением правозащитной организации «Сибирь без пыток». После протестных акций активно помогал в суде задержанным.



В Улан-Удэ продолжается расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в угроза применения насилия в отношении представителя власти и в клевете, сообщает сегодня СУ СКР по Бурятии.По данным следствия, обвиняемый, ожидая заседания в здании Советского районного суда Улан-Удэ, попытался зайти в закрытое на ремонт помещение. На замечание судебного пристава мужчина ответил агрессивно и предложил разобраться на улице.- Пристав, с учётом неадекватного поведения посетителя, решил проводить его наружу. На улице обвиняемый достал из кармана шило и складной нож, раскрыв который, высказал в адрес представителя власти угрозы расправой. Пристав схватил мужчину за руки, попытался обезоружить, смог выхватить нож и отбросил его в сторону. Злоумышленник с шилом в руке продолжил угрожать, но затем отвлёкся, что позволило представителю власти покинуть место происшествия и вызвать сотрудников полиции, - сообщили в следственном управлении.Помимо этого, по данным следствия, в октябре 2020 года в Интернете обвиняемый разместил видеоролик. В нём озвучил заведомо ложные сведения, порочащие одного из сотрудников органов внутренних дела, пришли к выводу следователи.С учётом данных о наличии у обвиняемого в анамнезе повреждений головы, для разрешения вопросов о его вменяемости, по уголовному делу назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Однако в назначенное время мужчина в экспертное учреждение не явился и скрылся.Следствием получены сведения о том, что он покинул страну, улетев в Сербию. В связи с этим объявлен его межгосударственный розыск. Мужчине заочно предъявлено обвинение, после чего суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Эта мера будет применена с момента его фактического задержания на территории нашей страны, либо с момента его экстрадиции в случае задержания на территории иностранного государства.Источник «Байкал-Dailу» сообщил, что речь идёт о бурятском правозащитнике Евгении Хасоеве. В конце марта он известил, что покидает Россию, а с возбуждённым на него уголовным делом не согласен.