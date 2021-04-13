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Бурятского правозащитника Евгения Хасоева объявили в межгосударственный розыск

Бурятского правозащитника Евгения Хасоева объявили в межгосударственный розыск
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
По данным следствия, бурятский правозащитник улетел в Сербию

В Улан-Удэ продолжается расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в угроза применения насилия в отношении представителя власти и в клевете, сообщает сегодня СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, обвиняемый, ожидая заседания в здании Советского районного суда Улан-Удэ, попытался зайти в закрытое на ремонт помещение. На замечание судебного пристава мужчина ответил агрессивно и предложил разобраться на улице.

- Пристав, с учётом неадекватного поведения посетителя, решил проводить его наружу. На улице обвиняемый достал из кармана шило и складной нож, раскрыв который, высказал в адрес представителя власти угрозы расправой. Пристав схватил мужчину за руки, попытался обезоружить, смог выхватить нож и отбросил его в сторону. Злоумышленник с шилом в руке продолжил угрожать, но затем отвлёкся, что позволило представителю власти покинуть место происшествия и вызвать сотрудников полиции, - сообщили в следственном управлении.

Помимо этого, по данным следствия, в октябре 2020 года в Интернете обвиняемый разместил видеоролик. В нём озвучил заведомо ложные сведения, порочащие одного из сотрудников органов внутренних дела, пришли к выводу следователи.

С учётом данных о наличии у обвиняемого в анамнезе повреждений головы, для разрешения вопросов о его вменяемости, по уголовному делу назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Однако в назначенное время мужчина в экспертное учреждение не явился и скрылся.

Следствием получены сведения о том, что он покинул страну, улетев в Сербию. В связи с этим объявлен его межгосударственный розыск. Мужчине заочно предъявлено обвинение, после чего суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Эта мера будет применена с момента его фактического задержания на территории нашей страны, либо с момента его экстрадиции в случае задержания на территории иностранного государства.

Источник «Байкал-Dailу» сообщил, что речь идёт о бурятском правозащитнике Евгении Хасоеве. В конце марта он известил, что покидает Россию, а с возбуждённым на него уголовным делом не согласен. 

Хасоев ранее был оперативным сотрудником, после увольнения из органов занялся правозащитной деятельностью. Руководил бурятским отделением правозащитной организации «Сибирь без пыток». После протестных акций активно помогал в суде задержанным. 
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