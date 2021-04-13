Новый знакомый оказался рецидивистом, сидевшим в колонии
10 апреля в отдел полиции №2 в Улан-Удэ поступило заявление о краже от 36-летней жительницы Иволгинского района. Женщина рассказала, что они с подругой встретили у магазина незнакомого молодого человека и позвали его в гости для распития спиртного. Этот человек украл её телефон и 23 тысячи рублей.
На следующий день 30-летний горожанин был задержан сотрудниками уголовного розыска. Он признался, что забрал гаджет и деньги из сумки новой знакомой, когда та вышла из комнаты. Вторая участница застолья к тому времени уехала домой.
Мужчина дождался, когда от выпитого хозяйка уснёт, а после ушёл с украденным. Общий ущерб оценён на сумму более 45 тысяч рублей.
- Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в исправительном учреждении Забайкальского края. В настоящее время в отношении него дознанием расследуется уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества в Октябрьском районе. Задержанный трудоустроен, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело о краже.
Жительница Бурятии позвала в гости незнакомца и была обкрадена
Происшествия, Фото:
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