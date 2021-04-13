В Бурятии «УАЗ» провалился под лёд

Вечером 12 апреля в Баргузинском районе Бурятии на реке Баргузин частично провалился под лёд автомобиль «УАЗ Хантер» Происшествие произошло в 5 метрах от берега в местности Лопатки, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
«УАЗ Хантер» провалился в промоину левой стороной. Водитель выбрался из машины и вызвал сотрудников МЧС.
На место происшествия выехала группа спасателей Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда. При помощи лебедки автомобиль был благополучно вызволен на берег. Глубина в месте провала составила приблизительно шесть метров.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 9 апреля в Кабанском районе Бурятии также провалился под лёд автомобиль «УАЗ». Это произошло напротив села Дубинино в протоке Лобановская.
Днём 5 апреля на озере Байкал возле Листвянки провалились под лёд два грузовика «Зил-131», гружённые досками.
Череда смертельных трагедий в Бурятии произошла в конце января-начале февраля. Тогда на Байкале друг за другом произошло три ЧП с провалами автомобилей под лёд. Погибли четыре человека. Тела двух из них подняли вместе с утонувшей машиной со 146-метровой глубины.