 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 апреля

12 апреля

Популярное

Работники СТО угнали у жительницы Бурятии автомобиль

Работники СТО угнали у жительницы Бурятии автомобиль
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Пьяные мужчины попали на чужой машине в ДТП

Два жителя села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии признаны виновными в угоне.

В сентябре 2020 года местная жительница обратилась на станцию технического обслуживания автомобилей в селе Нижний Саянтуй для установки сигнализации. Тем же вечером двое работников станции, употребив спиртные напитки, решили доехать на её автомобиле до места назначения. Возвращаясь на угнанном транспорте в село, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и повредил машину.

- Суд, с учётом наличия у одного их осуждённых непогашенных судимостей, назначил ему 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Другому виновному, возместившему ущерб потерпевшей, назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.
прокуратура суд приговор угон ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии дьякона-евангелиста подозревают в развращении малолетних
В Бурятии дьякона-евангелиста подозревают в развращении малолетних
Происшествия, 13.04.2021
Федеральные СМИ сообщили о задержании в Бурятии  помощника пастора евангельской церкви
В Бурятии «УАЗ» провалился под лёд
В Бурятии «УАЗ» провалился под лёд
Происшествия, 13.04.2021
Автомобиль попал в промоину
Работники СТО угнали у жительницы Бурятии автомобиль
Работники СТО угнали у жительницы Бурятии автомобиль
Происшествия, 13.04.2021
Пьяные мужчины попали на чужой машине в ДТП 
В Бурятии едва не сгорели жилые дома и лес
В Бурятии едва не сгорели жилые дома и лес
Происшествия, 12.04.2021
Вновь горящая трава едва не стала причиной несчастья
В Бурятии полыхала трава возле села и «Оленей»
В Бурятии полыхала трава возле села и «Оленей»
Происшествия, 12.04.2021
Пожары действовали на большой площади
В Улан-Удэ школьнику сломали челюсть и нос
В Улан-Удэ школьнику сломали челюсть и нос
Происшествия, 12.04.2021
Инцидентом с побоями лицеиста заинтересовалась полиция
Житель Бурятии убил брата и закопал его в чужой могиле
Житель Бурятии убил брата и закопал его в чужой могиле
Происшествия, 12.04.2021
Братоубийца пригрозил расправой сожительнице, ставшей свидетелем
Заблудившегося жителя Бурятии нашли в болоте
Заблудившегося жителя Бурятии нашли в болоте
Происшествия, 12.04.2021
Спасательная операция развернулась ночью
На кладбище в Бурятии произошёл пожар
На кладбище в Бурятии произошёл пожар
Происшествия, 12.04.2021
Огонь быстро удалось ликвидировать
В Бурятии огонь с травы едва не уничтожил дом
В Бурятии огонь с травы едва не уничтожил дом
Происшествия, 12.04.2021
Пожарные отстояли жилой дом и постройки
Житель Иркутской области перевёл мошенникам 3,8 млн рублей
Житель Иркутской области перевёл мошенникам 3,8 млн рублей
Происшествия, 12.04.2021
Жертва аферистов выполнил более 250 переводов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^