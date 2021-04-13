Работники СТО угнали у жительницы Бурятии автомобиль

Пьяные мужчины попали на чужой машине в ДТП
Два жителя села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии признаны виновными в угоне.
В сентябре 2020 года местная жительница обратилась на станцию технического обслуживания автомобилей в селе Нижний Саянтуй для установки сигнализации. Тем же вечером двое работников станции, употребив спиртные напитки, решили доехать на её автомобиле до места назначения. Возвращаясь на угнанном транспорте в село, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и повредил машину.
- Суд, с учётом наличия у одного их осуждённых непогашенных судимостей, назначил ему 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Другому виновному, возместившему ущерб потерпевшей, назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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