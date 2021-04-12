В Бурятии полыхала трава возле села и «Оленей»

Пожарные остановили распространение огня и на данный момент ликвидируют возгорание.









В Иволгинском районе Бурятии произошли возгорания травы на большой площади, о них рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.Так, загорелась трава и кусты вблизи села Ганзурино.На момент прибытия пожарных сухая растительность горела на большой площади (ориентировочно 4 га). Была угроза перехода огня на село – пожар был всего в 500 метрах от Ганзурино.Ранее пожарные ликвидировали загорание травы и кустов на площади 200 кв.м. на побережье Селенги в местности «Олени». Пожар произошёл рядом с Тологойскими скалами.Специалисты напоминают, что недопустимо сжигать сухую траву. Огонь легко выходит из-под контроля и может перейти на жилые постройки и леса.