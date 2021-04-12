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В Бурятии полыхала трава возле села и «Оленей»

В Бурятии полыхала трава возле села и «Оленей»
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожары действовали на большой площади

В Иволгинском районе Бурятии произошли возгорания травы на большой площади, о них рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Так, загорелась трава и кусты вблизи села Ганзурино.

На момент прибытия пожарных сухая растительность горела на большой площади (ориентировочно 4 га). Была угроза перехода огня на село – пожар был всего в 500 метрах от Ганзурино.

Пожарные остановили распространение огня и на данный момент ликвидируют возгорание.


Ранее пожарные ликвидировали загорание травы и кустов на площади 200 кв.м. на побережье Селенги в местности «Олени». Пожар произошёл рядом с Тологойскими скалами.


Специалисты напоминают, что недопустимо сжигать сухую траву. Огонь легко выходит из-под контроля и может перейти на жилые постройки и леса.



пожар
 
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