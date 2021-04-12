Житель Бурятии убил брата и закопал его в чужой могиле

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей.







10 апреля в одной из могил на кладбище возле села Кижинга поверх официального захоронения в земле обнаружили ещё одно тело. Убитым оказался 46-летний местный житель. Как выяснилось, убил мужчину его родной брат.- По подозрению в убийстве задержан 44-летний брат покойного, с которым они вместе жили и работали на животноводческой стоянке. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учинённой им расправы. Ему уже предъявлено обвинение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.По данным следствия, утром 10 апреля пьяный мужчина на животноводческой стоянке из-за пустяка поссорился со старшим братом. Ссора переросла в потасовку. Младший брат схватил нож и нанёс старшему множество ударов, убив его.Затем братоубийца перенёс тело в багажник автомобиля и отвез его на близлежащее кладбище. Там закопал в свежей могиле с недавним захоронением.Также он стал угрожать расправой своей сожительнице, которая была очевидцем преступления. Однако женщина, несмотря на опасность, позвонила в полицию и сообщила о происшествии. После этого обвиняемый скрылся с фермы, однако в этот же день его нашли и задержали сотрудники уголовного розыска полиции.