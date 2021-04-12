Спасательная операция развернулась ночью
Сегодня ночью в 2.50 часов в службу 112 в Бурятии поступил звонок от молодого мужчины. Его отец потерялся вблизи озера Гусиное и не мог найти дорогу обратно. Диспетчер службы сразу же передал сообщение спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы города Гусиноозёрск.
Местоположение потерявшегося мужчины было неизвестно. Спасатели созвонились с сообщившем о пропаже сыном и выяснили, что его отец не знает, где он находится. Также поиски усложнило то, что мужчина брал трубку, только если ему звонил сын. Мужчине удалось уговорить отца позвонить по номеру «112». После этого диспетчер определил координаты пропавшего.
Спасатели незамедлительно выехали на место и обнаружили 64-летнего мужчину в болоте среди сухого камыша. На место поисков также прибыл и сын пострадавшего, вместе со своим другом.
Общими усилиями пожилой мужчина был выведен из болотистой местности и доставлен в посёлок Гусиное озеро. Пострадавшего передали работникам скорой медицинской помощи в удовлетворительном состоянии.
Спасатели вернулись на свою базу в 6.05 утра, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Заблудившегося жителя Бурятии нашли в болоте
Происшествия, Фото:
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