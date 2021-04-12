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На кладбище в Бурятии произошёл пожар

На кладбище в Бурятии произошёл пожар
Происшествия,  Фото:21-й Баунтовский отряд ГПС РБ
Огонь быстро удалось ликвидировать

Сегодня в обеденное время на кладбище в Баунтовском районе Бурятии произошёл пожар. Загорелся мусор.

- Возгорание быстро удалось ликвидировать на площадь 15 квадратных метров и не допустить его распространения, - сообщили в 21-й Баунтовском отряде Государственной пожарной службы Бурятии.

Жителям напомнили о необходимости соблюдения правила пожарной безопасности и призвали местных жителей не жечь мусор и сухую траву.

Как сообщал «Байкал-Daily», 7 апреля произошёл пожар на кладбище вблизи села Сосново-Озерское Еравнинского района. Огонь повредил венки приблизительно на десятке могил.
пожар
 
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