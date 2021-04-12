Огонь быстро удалось ликвидировать
Сегодня в обеденное время на кладбище в Баунтовском районе Бурятии произошёл пожар. Загорелся мусор.
- Возгорание быстро удалось ликвидировать на площадь 15 квадратных метров и не допустить его распространения, - сообщили в 21-й Баунтовском отряде Государственной пожарной службы Бурятии.
Жителям напомнили о необходимости соблюдения правила пожарной безопасности и призвали местных жителей не жечь мусор и сухую траву.
Как сообщал «Байкал-Daily», 7 апреля произошёл пожар на кладбище вблизи села Сосново-Озерское Еравнинского района. Огонь повредил венки приблизительно на десятке могил.
На кладбище в Бурятии произошёл пожар
Происшествия, Фото:
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