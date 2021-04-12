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В Бурятии огонь с травы едва не уничтожил дом

В Бурятии огонь с травы едва не уничтожил дом
Происшествия, 
Пожарные отстояли жилой дом и постройки

Вчера, 11 апреля, в ДНТ «Радуга» села Вознесеновка Тарбагатайского района Бурятии произошёл пожар в результате загоревшейся травы. Когда прибыли пожарные, горела не только трава, но и забор. Была угроза распространения огня на надворные постройки и жилой дом, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара уничтожено 160 погонных метров забора и 300 кв.м. травы, повреждена надворная постройка. Перехода огня на дом пожарные не допустили.

Также вчера в посёлке Потанино Бичурского района загорелась баня. Пламя потушила местная команда добровольных пожарных.

В СНТ «Ручеек» Заиграевского района произошёл пожар на бесхозном участке. Сгорели два сарая, забор и бытовой мусор. Причина пожара устанавливается. Известно, что на участок имелся доступ для посторонних лиц.

За минувшую неделю в Бурятии произошло 162 пожара. С 5 по 11 апреля погибших и травмированных людей при пожарах не зарегистрировано.
пожар
 
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