Пожарные отстояли жилой дом и постройки
Вчера, 11 апреля, в ДНТ «Радуга» села Вознесеновка Тарбагатайского района Бурятии произошёл пожар в результате загоревшейся травы. Когда прибыли пожарные, горела не только трава, но и забор. Была угроза распространения огня на надворные постройки и жилой дом, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара уничтожено 160 погонных метров забора и 300 кв.м. травы, повреждена надворная постройка. Перехода огня на дом пожарные не допустили.
Также вчера в посёлке Потанино Бичурского района загорелась баня. Пламя потушила местная команда добровольных пожарных.
В СНТ «Ручеек» Заиграевского района произошёл пожар на бесхозном участке. Сгорели два сарая, забор и бытовой мусор. Причина пожара устанавливается. Известно, что на участок имелся доступ для посторонних лиц.
За минувшую неделю в Бурятии произошло 162 пожара. С 5 по 11 апреля погибших и травмированных людей при пожарах не зарегистрировано.
В Бурятии огонь с травы едва не уничтожил дом
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