Житель Иркутской области перевёл мошенникам 3,8 млн рублей

Жертва аферистов выполнил более 250 переводов



54-летний житель посёлка Белореченский из Иркутской области отправил лжесотрудникам банка миллионы рублей, которые взял в кредит в пяти банках. Мужчина выполнил более 250 переводов, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Несколько дней мужчину обманывали аферисты, использовавшие распространённую схему мошенничества. Сначала на телефон мужчины поступил звонок якобы от банковского работника, который поинтересовался, не отправлял ли клиент заявку на кредит в сумме 180 тысяч рублей. Узнав, что заявка не оформлялась, позвонивший заявил, что в отношении абонента совершается мошенничество, а на лиц, допустивших «утечку информации», возбуждено уголовное дело. В дальнейшем с мужчиной связался псевдополицейский, который в разговоре подтвердил вымышленное расследование и попросил следовать всем указаниям собеседников.



В ходе развития «детективной истории» мужчину попросили оформить кредит в банке на сумму более двух миллионов рублей и никому не сообщать об инструкциях лжеспециалистов. Обманутый гражданин обналичил кредит и перечислил деньги на реквизиты, продиктованные аферистом.



На другой день потерпевшему снова позвонили и убедили взять кредиты ещё в трех банках. Мужчина оформил займы в общей сложности на сумму в 1,5 миллиона рублей, которые он также перечислил на указанные счета.



Затем псевдосотрудники банка отправили потерпевшего оформлять кредиты в других усольских отделениях банков, где ему выдали займ в 200 тысяч рублей. Во всех остальных офисах банков жителю Белореченского отказали. Последний полученный кредит мужчина также перевёл мошенникам.



Дальше, по словам аферистов, все деньги, которых набралось 3 миллиона 800 тысяч рублей, будут «храниться в ячейке», а через некоторое время все кредиты закроются автоматически.



Только спустя месяц мужчина осознал, что его обманули.



Позже мошенники вновь связались с потерпевшим и пообещали, что банк выплатит «компенсацию за моральный ущерб» в сумме 2,6 миллиона рублей. Однако для получения суммы необходимо перевести «комиссию» - 400 тысяч рублей. Мужчина ответил, что у него нет больше денег, после чего звонки от аферистов прекратились.



По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Настоящие сотрудники банков и официальных структур никогда не просят оформлять кредиты в банках и переводить деньги.

