Едва не сгорели соседние дома
В ночь с 10 на 11 апреля произошёл пожар в жилом доме в селе Хоронхой Кяхтинского района Бурятии.
На момент прибытия пожарных дом и пристроенная веранда горели изнутри, пламя перешло на гараж. Была угроза распространения огня на соседние жилые дома.
Тушение пожара осложнялось плотной застройкой и сильным ветром.
Благодаря совместным усилиям пожарных и местных жителей распространение огня было остановлено. Около получаса потребовалось на ликвидацию открытого горения.
Дом и веранда выгорели изнутри на общей площади 32 кв.м., обрушилась кровля, огонь повредил фронтон гаража. Уничтожения гаража и распространения огня на соседний дом не было допущено, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии пожар уничтожил жилой дом
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