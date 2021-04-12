В Бурятии пожар уничтожил жилой дом

Едва не сгорели соседние дома



В ночь с 10 на 11 апреля произошёл пожар в жилом доме в селе Хоронхой Кяхтинского района Бурятии.



На момент прибытия пожарных дом и пристроенная веранда горели изнутри, пламя перешло на гараж. Была угроза распространения огня на соседние жилые дома.



Тушение пожара осложнялось плотной застройкой и сильным ветром.



Благодаря совместным усилиям пожарных и местных жителей распространение огня было остановлено. Около получаса потребовалось на ликвидацию открытого горения.



Дом и веранда выгорели изнутри на общей площади 32 кв.м., обрушилась кровля, огонь повредил фронтон гаража. Уничтожения гаража и распространения огня на соседний дом не было допущено, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





