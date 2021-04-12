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В Иркутской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся

В Иркутской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Внедорожник наехал на женщину задним ходом

Ночью на участке дороги между деревнями Тайгай и Май Осинского района Иркутской области автомобиль насмерть сбил 42-летнюю женщину. Водитель с места уехал. Туда незамедлительно выехали дежурные наряды полиции и следственно-оперативная группа, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Через несколько часов полицейские задержали виновника аварии. Им оказался 36-летний местный житель. Он ехал домой, в село Улей, на внедорожнике «Тойота Хайлюкс». Полицейские выяснили, что водитель заметил женщину, идущую по краю проезжей части во встречном направлении. Проехав мимо, он решил вернуться и задним ходом совершил наезд на женщину. От полученных травм пешеход скончалась до приезда скорой.

На допросе мужчина сознался в содеянном. На вопрос, почему скрылся с места ДТП, он опустил голову и ничего не ответил.

- Алкогольные напитки употребляли? – спросил полицейский.

- Маленько, - ответил задержанный.


Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всего с начала этого года в Иркутской области установлены и привлечены к ответственности свыше 700 водителей, скрывшихся с мест аварий. Из них 32 человека совершили ДТП, в которых пострадали люди.
ДТП смерть
 
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