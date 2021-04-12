Жительница Бурятии убила мужа в состоянии аффекта

Женщина, убившая супруга, в колонию не села
Закаменский районный суд вынес приговор в отношении женщины, убившей своего мужа.
Во время ссоры с супругом женщина ударила его ножом в грудь. Мужчина скончался через непродолжительное время.
- Установлено, что женщина в момент преступления находилась в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), развившегося на фоне длительной психотравмирующей ситуации в связи с систематическим противоправным и аморальным поведением супруга, - сообщили в районном суде.
На суде женщина свою вину признала. Она отделалась лёгким наказанием, оставшись на свободе. Суд назначил ей один год ограничения свободы, установив ограничения: не выезжать за пределы района; не изменять место жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.
Также на женщину возложена обязанность являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию раз в месяц.
Приговор вступил в законную силу.
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