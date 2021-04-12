В Забайкалье супруги изрезали друг друга ножами

Семейная ссора закончилась смертью



В ночь на 9 апреля в посёлке Шерловая Гора в Забайкальском крае женщина зарезала 25-летнего сожителя. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.



По версии следствия, накануне ночью молодой человек поссорился со своей 27-летней сожительницей. Супруги начали выяснять отношения на ножах, изрезав друг друга.



Молодой человек от полученных ранений скончался на месте, его гражданская жена госпитализирована с ранением бедра.



- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

