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В Забайкалье супруги изрезали друг друга ножами

В Забайкалье супруги изрезали друг друга ножами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Семейная ссора закончилась смертью

В ночь на 9 апреля в посёлке Шерловая Гора в Забайкальском крае женщина зарезала 25-летнего сожителя. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

По версии следствия, накануне ночью молодой человек поссорился со своей 27-летней сожительницей. Супруги начали выяснять отношения на ножах, изрезав друг друга.

Молодой человек от полученных ранений скончался на месте, его гражданская жена госпитализирована с ранением бедра.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
убийство
 
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