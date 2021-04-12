24-летняя воровка давно злоупотребляет спиртным
Утром 10 апреля в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 33-летней жительницы СНТ «Весна» о краже денег с банковской карты. Списания денег за покупки в продуктовых магазинах произошли ночью. Всего было потрачено 6,5 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемую – 24-летнюю горожанку. Девушка призналась, что на улице в дачном товариществе нашла банковскую карту с бесконтактной системой расчёта. Ею она не раз рассчиталась за спиртное и сигареты в магазинах. Алкоголь девушка употребляла со своим родственником.
Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за квартирную кражу и грабеж. Никогда не работала, живёт на иждивении сожителя. Злоупотребляет спиртным.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.
Сейчас девушка частично возместила причинённый ущерб.
В Улан-Удэ девушка накупила алкоголя по найденной карте
Происшествия, Фото:
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