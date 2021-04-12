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В Улан-Удэ девушка накупила алкоголя по найденной карте

В Улан-Удэ девушка накупила алкоголя по найденной карте
Происшествия,  Фото:pixabay.com
24-летняя воровка давно злоупотребляет спиртным

Утром 10 апреля в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 33-летней жительницы СНТ «Весна» о краже денег с банковской карты. Списания денег за покупки в продуктовых магазинах произошли ночью. Всего было потрачено 6,5 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемую – 24-летнюю горожанку. Девушка призналась, что на улице в дачном товариществе нашла банковскую карту с бесконтактной системой расчёта. Ею она не раз рассчиталась за спиртное и сигареты в магазинах. Алкоголь девушка употребляла со своим родственником.

Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за квартирную кражу и грабеж. Никогда не работала, живёт на иждивении сожителя. Злоупотребляет спиртным.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.

Сейчас девушка частично возместила причинённый ущерб.
кража
 
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