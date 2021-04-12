Полиция вскрыла обман
На жительницу Тарбагатайского района возбудили уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат, сообщили в МВД по Бурятии.
48-летняя жительница села Надеино, трудоустроившись на производственное предприятие, четыре месяца продолжала получать пособие по безработице. Умолчав о работе, она обманом получила более 75 тысяч рублей.
Ранее женщина в поле зрения правоохранительных органов не попадала. В содеянном она раскаялась.
МВД Бурятии предупреждает, что подобные деяния противоправны и влекут уголовную ответственность. Максимальное наказание согласно санкциям данной статьи – арест на срок до четырёх месяцев.
На притворявшуюся безработной жительницу Бурятии возбудили дело
Происшествия, Фото:
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