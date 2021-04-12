На притворявшуюся безработной жительницу Бурятии возбудили дело

Полиция вскрыла обман



На жительницу Тарбагатайского района возбудили уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат, сообщили в МВД по Бурятии.



48-летняя жительница села Надеино, трудоустроившись на производственное предприятие, четыре месяца продолжала получать пособие по безработице. Умолчав о работе, она обманом получила более 75 тысяч рублей.



Ранее женщина в поле зрения правоохранительных органов не попадала. В содеянном она раскаялась.



МВД Бурятии предупреждает, что подобные деяния противоправны и влекут уголовную ответственность. Максимальное наказание согласно санкциям данной статьи – арест на срок до четырёх месяцев.

