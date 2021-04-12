В выходные лесных пожаров не было
Пожароопасный сезон открыт в 13 лесничествах Бурятии. Это Верхне-Талецкое, Заиграевское, Закаменское, Заудинское, Иволгинское, Кабанское, Кижингинское, Кудунское, Кяхтинское, Мухоршибирское, Хандагатайское, Хоринское и часть Бичурского сельского участкового лесничества.
- На территории данных лесничеств все профилактические работы прекращены. Организованы мониторинг за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами, дежурство пунктов диспетчерского управления и ответственных работников лесничеств в выходные и праздничные дни, - сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
В выходные дни очагов возгорания в лесах республики не обнаружено. В прошлом году на эту дату в Бурятии было зарегистрировано 48 лесных пожаров общей площадью 2,5 тысячи га.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый лесной пожар в этом сезоне в Бурятии произошёл 3 апреля.
Пожары произошли уже в 13 лесничествах Бурятии
Происшествия, Фото:
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