Стаж вождения молодого человека всего две недели
В воскресенье, 11 апреля, в Северобайкальске произошло ДТП, в котором пострадали две девушки. Аварию устроил 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2104». Его стаж вождения – две недели, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Неопытный водитель на улице Советская не справился с управлением и опрокинул свой автомобиль.
В результате пострадали две девушки-пассажирки, 20 и 16 лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Улан-Удэ в ДТП попал 82-летний водитель отечественного автомобиля, у которого произошёл инсульт.
Вчера вечером в столице Бурятии была сбита женщина-пешеход.
В Бурятии водитель-новичок устроил ДТП с двумя пострадавшими
Происшествия, Фото:
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