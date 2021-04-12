Виновнику аварии 82 года
Стали известны подробности ДТП с участием пожилого водителя и маршрутки в Улан-Удэ, которое произошло в воскресенье, 11 апреля.
Около 9 часов утра на улице 82-летний водитель «ВАЗ-21074» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Автомобиль пожилого мужчины столкнулся с микроавтобусом «Фиат Дукато», за рулём которого был 48-летний мужчина. Это была маршрутка №82, но в тот момент она ехала не по маршруту.
Пожилой водитель отечественного автомобиля получил травмы.
- Прибывшие на место происшествия медики установили, что у пожилого человека произошёл инсульт. Он был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В августе 2020 года в Улан-Удэ у водителя после аварии, которую он устроил, остановилось сердце. Мужчина скончался.
Инсульт пожилого водителя стал причиной ДТП в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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