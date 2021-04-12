 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 апреля

11 апреля

Популярное

Инсульт пожилого водителя стал причиной ДТП в Улан-Удэ

Инсульт пожилого водителя стал причиной ДТП в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Виновнику аварии 82 года

Стали известны подробности ДТП с участием пожилого водителя и маршрутки в Улан-Удэ, которое произошло в воскресенье, 11 апреля.

Около 9 часов утра на улице 82-летний водитель «ВАЗ-21074» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Автомобиль пожилого мужчины столкнулся с микроавтобусом «Фиат Дукато», за рулём которого был 48-летний мужчина. Это была маршрутка №82, но в тот момент она ехала не по маршруту.

Пожилой водитель отечественного автомобиля получил травмы.

- Прибывшие на место происшествия медики установили, что у пожилого человека произошёл инсульт. Он был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В августе 2020 года в Улан-Удэ у водителя после аварии, которую он устроил, остановилось сердце. Мужчина скончался.



ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ собаки напали на женщину, катая её по земле
В Улан-Удэ собаки напали на женщину, катая её по земле
Происшествия, 12.04.2021
Домашние собаки напали на ребёнка и на женщину
В Бурятии водитель-новичок устроил ДТП с двумя пострадавшими
В Бурятии водитель-новичок устроил ДТП с двумя пострадавшими
Происшествия, 12.04.2021
Стаж вождения молодого человека всего две недели
Житель Бурятии сел за неудачную попытку украсть пиво
Житель Бурятии сел за неудачную попытку украсть пиво
Происшествия, 12.04.2021
Мужчина хотел унести пиво из магазина, не расплатившись
В Улан-Удэ сбили женщину-пешехода
В Улан-Удэ сбили женщину-пешехода
Происшествия, 12.04.2021
Авария случилась вечером 
В Улан-Удэ в ДТП с маршруткой пострадал пенсионер
В Улан-Удэ в ДТП с маршруткой пострадал пенсионер
Происшествия, 12.04.2021
Авария случилась в Октябрьском районе 
В Бурятии из-за неосторожности произошёл пожар
В Бурятии из-за неосторожности произошёл пожар
Происшествия, 12.04.2021
На пожаре обошлось без пострадавших 
Короткое замыкание оставило без света часть Улан-Удэ
Короткое замыкание оставило без света часть Улан-Удэ
Происшествия, 11.04.2021
Аварийно отключали электричество в 120 квартале
В Бурятии ночью потушили крупный пожар
В Бурятии ночью потушили крупный пожар
Происшествия, 10.04.2021
В огне едва не сгорел гаражный бокс 
В читинской больнице рухнул лифт с людьми
В читинской больнице рухнул лифт с людьми
Происшествия, 10.04.2021
Предварительно, инцидент случился из-за перегруза 
Житель Бурятии пытался убить приятеля сковородой
Житель Бурятии пытался убить приятеля сковородой
Происшествия, 09.04.2021
Агрессивный мужчина отправился в колонию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^