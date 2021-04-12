Житель Бурятии сел за неудачную попытку украсть пиво

Мужчина хотел унести пиво из магазина, не расплатившись



Жителю Кяхтинского района Бурятии дорого обошлась попытка украсть одну бутылку пива. В июне 2020 года пьяный мужчина в магазине взял с прилавка пиво и попытался уйти, не расплатившись. Однако его задержали, а после возбудили дело о покушении на грабёж.



Мужчина на тот момент имел непогашенные судимости. Он пытался украсть пиво в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору.



В итоге суд назначил неудачливому воришке два года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.



- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в суде.

