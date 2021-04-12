Мужчина хотел унести пиво из магазина, не расплатившись
Жителю Кяхтинского района Бурятии дорого обошлась попытка украсть одну бутылку пива. В июне 2020 года пьяный мужчина в магазине взял с прилавка пиво и попытался уйти, не расплатившись. Однако его задержали, а после возбудили дело о покушении на грабёж.
Мужчина на тот момент имел непогашенные судимости. Он пытался украсть пиво в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору.
В итоге суд назначил неудачливому воришке два года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в суде.
Житель Бурятии сел за неудачную попытку украсть пиво
Происшествия, Фото:
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