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Житель Бурятии сел за неудачную попытку украсть пиво

Житель Бурятии сел за неудачную попытку украсть пиво
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина хотел унести пиво из магазина, не расплатившись

Жителю Кяхтинского района Бурятии дорого обошлась попытка украсть одну бутылку пива. В июне 2020 года пьяный мужчина в магазине взял с прилавка пиво и попытался уйти, не расплатившись. Однако его задержали, а после возбудили дело о покушении на грабёж.

Мужчина на тот момент имел непогашенные судимости. Он пытался украсть пиво в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору.

В итоге суд назначил неудачливому воришке два года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в суде.
покушение на грабёж колония
 
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