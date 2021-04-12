Авария случилась вечером
Накануне в половине восьмого часа вечера 20-летняя женщина-водитель автомобиля «Ниссан», следуя по улице Норильская, в направлении улицы Сосновая, вне зоны действия пешеходного перехода совершила наезд на жензину-пешехода. 60-летняя женщина двигалась навстречу транспортным средствам.
В результате ДТП пешеход получила различные травмы. Её госпитализировали в БСМП, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в ДТП пострадал 81-летний водитель при столкновении с маршруткой.
В Улан-Удэ в ДТП пострадала женщина-пешеход
Происшествия, Фото:
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