В Улан-Удэ в ДТП пострадала женщина-пешеход

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Авария случилась вечером



Накануне в половине восьмого часа вечера 20-летняя женщина-водитель автомобиля «Ниссан», следуя по улице Норильская, в направлении улицы Сосновая, вне зоны действия пешеходного перехода совершила наезд на жензину-пешехода. 60-летняя женщина двигалась навстречу транспортным средствам.



В результате ДТП пешеход получила различные травмы. Её госпитализировали в БСМП, сообщается в оперативной сводке по городу.



Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в ДТП пострадал 81-летний водитель при столкновении с маршруткой.

