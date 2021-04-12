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В Улан-Удэ в ДТП пострадала женщина-пешеход

В Улан-Удэ в ДТП пострадала женщина-пешеход
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Авария случилась вечером

Накануне в половине восьмого часа вечера 20-летняя женщина-водитель автомобиля «Ниссан», следуя по улице Норильская, в направлении улицы Сосновая, вне зоны действия пешеходного перехода совершила наезд на жензину-пешехода. 60-летняя женщина двигалась навстречу транспортным средствам.

В результате ДТП пешеход получила различные травмы. Её госпитализировали в БСМП, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в ДТП пострадал 81-летний водитель при столкновении с маршруткой. 
ДТП
 
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