Авария случилась в Октябрьском районе
Накануне, 11 апреля, в 9:10 на улице Залесная в Улан-Удэ произошло ДТП. 81-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом «Фиат Дукато», которым управлял 48-летний мужчина. Водитель маршрута №82 ехал не по маршруту.
В результате ДТП водитель отечественного с различными травмами был госпитализирован в БСМП, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в минувшую пятницу в Улан-Удэ ДТП на Селенгинском мосту парализовало движение в городе. Люди часами добирались до дома.
В Улан-Удэ в ДТП с маршруткой пострадал пенсионер
Происшествия, Фото:
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