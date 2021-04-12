На пожаре обошлось без пострадавших
11 апреля в селе Вознесеновка Тарбагатайского района Бурятии загорелся забор и трава.
К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные расчёты. На момент прибытия первого подразделения было обнаружено загорание травы на площади 300 квадратных метро и забора 160 кв.м. Угроза для дачных и жилых домов отсутствовала.
- Благодаря слаженным действиям личного состава ПСЧ-8 Главного управления МЧС России по Бурятии и ПЧ-65 19 Тарбагатайского отряда ГПС РБ очаг был ликвидирован. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу в селе Бичура горели надворной постройки. В результате пожара огнём повреждены сеновал и дощатый забор, сгорело 500 квадратных метров травы.
В Бурятии из-за неосторожности произошёл пожар
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Авария случилась вечером
Авария случилась в Октябрьском районе
На пожаре обошлось без пострадавших
Вор забыл украденный телефон в такси
Ущерб превысил 600 тысяч рублей
Аварийно отключали электричество в 120 квартале
Пожар быстро распространился
В огне едва не сгорел гаражный бокс
Пожар случился ночью
Предварительно, инцидент случился из-за перегруза
В результате аварии одна из машин залетела под другую
Агрессивный мужчина отправился в колонию
Бывшая владелица номера не отключила услугу «Мобильный банк»
В ограде дома мужчины обнаружили небольшую плантацию мака
Едва не погибли рыбаки