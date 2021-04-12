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В Бурятии из-за неосторожности произошёл пожар

В Бурятии из-за неосторожности произошёл пожар
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
На пожаре обошлось без пострадавших

11 апреля в селе Вознесеновка Тарбагатайского района Бурятии загорелся забор и трава.

К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные расчёты. На момент прибытия первого подразделения было обнаружено загорание травы на площади 300 квадратных метро и забора 160 кв.м. Угроза для дачных и жилых домов отсутствовала.

- Благодаря слаженным действиям личного состава ПСЧ-8 Главного управления МЧС России по Бурятии и ПЧ-65 19 Тарбагатайского отряда ГПС РБ очаг был ликвидирован. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу в селе Бичура горели надворной постройки. В результате пожара огнём повреждены сеновал и дощатый забор, сгорело 500 квадратных метров травы.

пожар
 
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