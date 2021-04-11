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В Улан-Удэ обокрали мужчину, приехавшего в командировку

В Улан-Удэ обокрали мужчину, приехавшего в командировку
Происшествия, 
Вор забыл украденный телефон в такси

Сотрудники уголовного розыска Улан-Удэ раскрыли кражу телефона у жителя другого региона, который приехал в столицу Бурятии в командировку.

Преступление произошло в ноябре 2020 года в квартире, которую снимал командировочный. Он пригласил в гости малознакомых граждан. Когда мужчина уснул после распития алкоголя, один из его гостей прихватил телефон стоимостью 44 тысяч рублей.

Вором оказался 39-летний мужчина. Недавно он забыл этот украденный телефон в такси. Честный таксист принёс чужой смартфон в полицию. После ряда технических мероприятий личность вора была установлена.

- Около 10 лет назад он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
кража
 
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