Короткое замыкание оставило без света часть Улан-Удэ

Аварийно отключали электричество в 120 квартале



Накануне, 10 апреля, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии в части 120-го микрорайона и на улице Ченкирова. Причиной это стало короткое замыкание и термическое повреждения главного рубильника на трансформаторной подстанции. Отключение произошло в 20.58 часов.



В 22.23 часов энергетики запитали потребителей по нормальной схеме.



Оперативные службы города сообщают, что время отключения составило 1 час 25 минут.

