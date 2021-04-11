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Короткое замыкание оставило без света часть Улан-Удэ

Короткое замыкание оставило без света часть Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Аварийно отключали электричество в 120 квартале

Накануне, 10 апреля, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии в части 120-го микрорайона и на улице Ченкирова. Причиной это стало короткое замыкание и термическое повреждения главного рубильника на трансформаторной подстанции. Отключение произошло в 20.58 часов.

В 22.23 часов энергетики запитали потребителей по нормальной схеме.

Оперативные службы города сообщают, что время отключения составило 1 час 25 минут. 
отключение света
 
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