Аварийно отключали электричество в 120 квартале
Накануне, 10 апреля, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии в части 120-го микрорайона и на улице Ченкирова. Причиной это стало короткое замыкание и термическое повреждения главного рубильника на трансформаторной подстанции. Отключение произошло в 20.58 часов.
В 22.23 часов энергетики запитали потребителей по нормальной схеме.
Оперативные службы города сообщают, что время отключения составило 1 час 25 минут.
Короткое замыкание оставило без света часть Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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