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В Бурятии ночью потушили крупный пожар

В Бурятии ночью потушили крупный пожар
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
В огне едва не сгорел гаражный бокс

В ночь с 9 на 10 апреля в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл пожар в неэксплуатируемом здании. На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнём.

Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на гаражный бокс и пилораму, расположенные в паре десятков метров.

Пожарные эвакуировали из бокса 5 единиц техники. В результате пожара строение на площади 525 квадратных метров уничтожено огнём. Распространение огня на бокс, технику и пилораму пожарные не допустили, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

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