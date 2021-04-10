В Бурятии ночью потушили крупный пожар





В ночь с 9 на 10 апреля в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл пожар в неэксплуатируемом здании. На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнём.Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на гаражный бокс и пилораму, расположенные в паре десятков метров.Пожарные эвакуировали из бокса 5 единиц техники. В результате пожара строение на площади 525 квадратных метров уничтожено огнём. Распространение огня на бокс, технику и пилораму пожарные не допустили, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС./>