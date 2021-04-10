Пожар случился ночью
Ночью 9 апреля в селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии неизвестные совершили кражу и подожгли магазин, сообщает группа «Заиграево-инфо. 24/7».
По данным группы, пострадавших нет. Повреждён товар и оборудование на площади 12 квадратных метров.
- За нарушения, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. Согласно ч.2 ст.167 УК РФ наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до 5 лет, - предупреждают в «Заиграево-инфо. 24/7».
В Бурятии обокрали и подожгли магазин
Происшествия, Фото:
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