Пожар быстро распространился
Вчера в селе Бичура Бичурского района Бурятии загорелись надворной постройки. На момент прибытия пожарных горели трава и забор, пламя перешло на сеновал.
В результате пожара огнём повреждены сеновал и дощатый забор, сгорело 500 квадратных метров травы.
Предположительно, причиной пожара послужила шалость с огнём детей, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в посёлке Онохой-2 Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в квартире на четвёртом этаже многоквартирного дома.
В Бурятии из-за детской шалости загорелся сеновал
Происшествия, Фото:
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