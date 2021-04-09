Житель Бурятии пытался убить приятеля сковородой

Агрессивный мужчина отправился в колонию



В начале октября 2020 года пьяный житель Кяхтинского района Бурятии во дворе своего дома угрожал знакомому убийством: «Убью тебя!» - и замахнулся на него топором.



Кроме того, в начале октября во дворе своего дома мужчина толкнул этого же знакомого руками в грудь, от чего тот упал на землю. Затем он избил друга сковородкой.



Также пьяный мужчина у себя дома замахнулся топором на женщину, лежащую на кровати, говоря при этом: «Я тебя убью!».



Суд квалифицировал действия агрессивного мужчины по статьям «Угроза убийством, «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, но вызвавшего длительное расстройство здоровья» и «Угроза убийством».



Мужчина совершил умышленные преступления в период условного осуждения по предыдущему приговору за аналогичные преступления, спустя непродолжительное время после вынесения предыдущего приговора. В его действиях установлено наличие отягчающего обстоятельства – рецидива преступлений.



- Суд пришёл к выводу, что мужчина на путь исправления не встал и вставать не желает, и его исправление может быть достигнуто только при назначении последнему по каждому из эпизодов преступлений наказания в виде реального лишения свободы с отменой условного осуждения по предыдущему приговору суда, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.



Мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.



- Отменено условное осуждение по предыдущему приговору. По совокупности приговоров, путём частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору к вновь назначенному наказанию, окончательно к отбытию назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - пояснили в суде.



Приговор не вступил в законную силу.





