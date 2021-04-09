Бывшая владелица номера не отключила услугу «Мобильный банк»
Ранее не судимая 38-летняя жительница Улан-Удэ украла восемь тысяч рублей с банковского счёта.
В сентябре 2020 года супруг улан-удэнки оформил на своё имя сим-карту с абонентским номером сотового оператора и отдал её супруге. К сим-карте по-прежнему был привязан «мобильный банк» бывшей владелицы, забывшей отключить услугу.
В ноябре новая владелица номера обнаружила, что подключен «мобильный банк». Она перевела с чужого банковского счёта на свой 8 тысяч рублей.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние, добровольное возмещение ущерба потерпевшей, положительные характеристики, болезненное состояние здоровья улан-удэнки, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, инвалидность одного ребёнка и т.д.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Приговором Советского районного суда Улан-Удэ горожанка признана виновной, ей назначено наказание в виде штрафа - 15 000 рублей.
- Приговором суда она освобождена от отбывания назначенного наказания на основании ст. 76 УК РФ в связи с примирением с потерпевшей и возвещением причинённого вреда. Приговор вступил в законную силу, - пояснили в пресс-службе суда.
Улан-удэнка, получив сим-карту с «мобильным банком», украла 8 тысяч
Происшествия, Фото:
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