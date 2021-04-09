В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего гражданина Китая

Убийство произошло из-за сломанной двери
В Еравнинском районе Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве гражданина Китая. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в декабре 2020 года в селе Телемба. По версии следствия, пьяный мужчина зашёл на территорию местной пилорамы, где случайно повредил двери одного из строений. К нему подошёл тот самый рабочий, уроженец КНР. Его жена директор на пилораме. Рабочий потребовал починить дверь. Мужчина согласился и пообещал прийти для ремонта позже.
Однако в течение следующего дня он продолжил распивать спиртное, а вечером, будучи пьяным, вспомнил про конфликт из-за сломанной двери. Решив разобраться с иностранцем, мужчина взял дома охотничье ружьё, зарядил его, положил в машину и приехал на территорию пилорамы.
После непродолжительного разговора со своей жертвой обвиняемый схватил ружьё и с близкого расстояния выстрелил в противника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Обвиняемый скрылся с пилорамы на автомобиле, на котором направился в соседний Забайкальский край, где вскоре был задержан сотрудниками полиции.
Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
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Происшествия, Фото:
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