В Братске при возгорании стиральной машины пострадали два человека

На ликвидацию открытого огня потребовалось менее пяти минут. В результате пожара повреждены стены ванной комнаты и личные вещи, квартира полностью закопчена.







Наиболее вероятной причиной пожара послужило тепловое проявление электрического тока при аварийном режиме работы электропроводки.















Накануне вечером, в Братске произошёл пожар в квартире пятиэтажки на улице Наймушина в жилом районе Энергетик. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на четвёртом этаже шел густой дым. Из подъезда самостоятельно вышли 12 человек, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.Около подъезда сидели двое пострадавших – 45-летний мужчина с ожогами лица и 42-летняя женщина с ожогами рук. Им была оказана первая помощь, позже они были доставлены в лечебное учреждение.В ходе доследственной проверки установлено, что пожар начался в ванной комнате, где была установлена стиральная машина. Со слов проживающего в квартире мужчины, вечером он стиральной машиной не пользовался, она не работала, однако была включена в электросеть.Пара находилась в соседней комнате, когда почувствовала запах дыма. Они попытались потушить возгорание самостоятельно, но не смогли и вышли на улицу.