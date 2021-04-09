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В Братске при возгорании стиральной машины пострадали два человека

В Братске при возгорании стиральной машины пострадали два человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Включенная в электросеть стиральная машина стала причиной пожара с пострадавшими

Накануне вечером, в Братске произошёл пожар в квартире пятиэтажки на улице Наймушина в жилом районе Энергетик. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на четвёртом этаже шел густой дым. Из подъезда самостоятельно вышли 12 человек, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Около подъезда сидели двое пострадавших – 45-летний мужчина с ожогами лица и 42-летняя женщина с ожогами рук. Им была оказана первая помощь, позже они были доставлены в лечебное учреждение.

На ликвидацию открытого огня потребовалось менее пяти минут. В результате пожара повреждены стены ванной комнаты и личные вещи, квартира полностью закопчена.


В ходе доследственной проверки установлено, что пожар начался в ванной комнате, где была установлена стиральная машина. Со слов проживающего в квартире мужчины, вечером он стиральной машиной не пользовался, она не работала, однако была включена в электросеть.

Пара находилась в соседней комнате, когда почувствовала запах дыма. Они попытались потушить возгорание самостоятельно, но не смогли и вышли на улицу.

Наиболее вероятной причиной пожара послужило тепловое проявление электрического тока при аварийном режиме работы электропроводки.





пожар
 
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