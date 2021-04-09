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В Иркутской области поезда насмерть сбили глухую женщину и пенсионера

В Иркутской области поезда насмерть сбили глухую женщину и пенсионера
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Начаты доследственные проверки

В Иркутской области в результате наездов поездов погибли 60-летний мужчина и 57-летняя женщина. Они были жителями Тулунского и Зиминского районов. Следователи проводят доследственные проверки

По предварительным данным, люди переходили железнодорожные пути в неположенных местах. Погибшая женщина была инвалидом второй группы. Она носила слуховой аппарат, поэтому не услышала шума приближающегося поезда и подаваемых машинистом звуковых сигналов.

В обоих случаях локомотивные бригады применили экстренное торможение, однако избежать наезда им не удалось.

- В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирском следственного управления на транспорте СКР.
смерть поезд
 
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