Начаты доследственные проверки
В Иркутской области в результате наездов поездов погибли 60-летний мужчина и 57-летняя женщина. Они были жителями Тулунского и Зиминского районов. Следователи проводят доследственные проверки
По предварительным данным, люди переходили железнодорожные пути в неположенных местах. Погибшая женщина была инвалидом второй группы. Она носила слуховой аппарат, поэтому не услышала шума приближающегося поезда и подаваемых машинистом звуковых сигналов.
В обоих случаях локомотивные бригады применили экстренное торможение, однако избежать наезда им не удалось.
- В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирском следственного управления на транспорте СКР.
В Иркутской области поезда насмерть сбили глухую женщину и пенсионера
Происшествия, Фото:
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