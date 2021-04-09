В Иркутской области изъяли две тонны оленьих рогов

Рога полицейские изъяли. Их поместили на ответственное хранение до выяснения обстоятельств дела. Проводится проверка, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.















Накануне на стационарном посту ДПС в Тайшетском районе Иркутской области досмотрели фуру, следовавшую из Новосибирска во Владивосток.В прицепе фуры надзорные органы обнаружили ящики с рогами диких животных. Водитель транспортной компании предоставил ветеринарное свидетельство на перевозку двух тонн рогов оленя. Но проверка в системе ФГИС «Меркурий» (Федеральная государственная информационная система Россельхознадзора) не подтвердила подлинность ветеринарных сопроводительных документов, их наличие у отправителя и грузополучателя.