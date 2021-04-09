 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 апреля

08 апреля

Популярное

В Иркутской области изъяли две тонны оленьих рогов

В Иркутской области изъяли две тонны оленьих рогов
Происшествия,  Фото:управление Россельхознадзора
Документы на рога оказались поддельными

Накануне на стационарном посту ДПС в Тайшетском районе Иркутской области досмотрели фуру, следовавшую из Новосибирска во Владивосток.

В прицепе фуры надзорные органы обнаружили ящики с рогами диких животных. Водитель транспортной компании предоставил ветеринарное свидетельство на перевозку двух тонн рогов оленя. Но проверка в системе ФГИС «Меркурий» (Федеральная государственная информационная система Россельхознадзора) не подтвердила подлинность ветеринарных сопроводительных документов, их наличие у отправителя и грузополучателя.

Рога полицейские изъяли. Их поместили на ответственное хранение до выяснения обстоятельств дела. Проводится проверка, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Россельхознадзор дериваты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 09.04.2021
Толчки от землетрясения в Бурятии ощутили в Иркутске
В Иркутской области изъяли две тонны оленьих рогов
В Иркутской области изъяли две тонны оленьих рогов
Происшествия, 09.04.2021
Документы на рога оказались поддельными
В Иркутской области соцработницу подозревают в хищении 25 млн у сирот
В Иркутской области соцработницу подозревают в хищении 25 млн у сирот
Происшествия, 09.04.2021
Специалисты отдела опеки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
В Бурятии горела квартира на четвёртом этаже
В Бурятии горела квартира на четвёртом этаже
Происшествия, 09.04.2021
Огонь тушили пожарные из воинской части
В Бурятии стало больше фальшивых денег
В Бурятии стало больше фальшивых денег
Происшествия, 09.04.2021
Подавляющую часть фальшивок обнаружили в Улан-Удэ
В Бурятии пламя с горящей травы уничтожило туалет
В Бурятии пламя с горящей травы уничтожило туалет
Происшествия, 09.04.2021
Огонь едва не перекинулся на жилые постройки
В Бурятии произошёл пожар с ущербом 10 миллионов
В Бурятии произошёл пожар с ущербом 10 миллионов
Происшествия, 09.04.2021
Горели дом, постройки и автомобили
В Бурятии талые воды затопили дом пенсионера
В Бурятии талые воды затопили дом пенсионера
Происшествия, 09.04.2021
С талыми водами борются в селе Кома
В Бурятии потушили три лесных пожара
В Бурятии потушили три лесных пожара
Происшествия, 09.04.2021
Вновь обнаружили пожары в Тункинском нацпарке
В забайкальском посёлке введён режим ЧС из-за подтопления дороги
В забайкальском посёлке введён режим ЧС из-за подтопления дороги
Происшествия, 08.04.2021
Оценку ущерба и восстановительные работы начнут после спада воды
Забайкалец избил до смерти приятеля
Забайкалец избил до смерти приятеля
Происшествия, 08.04.2021
Мужчины поссорились во время застолья

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^