Специалисты отдела опеки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
На специалиста отдела опеки и попечительства граждан по городу Усолье-Сибирское, а также нескольких опекунов возбудили уголовные дела. Они подозреваются в совершении более 35 эпизодов преступлений по статьям «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере».
По версии следствия, на протяжении длительного времени социальный работник изготовляла и предоставляла в банк поддельные документы, разрешающие снятие средств со счетов детей, находящихся под опекой. Данные документы позволяли злоумышленникам обналичивать накопительные пособия, положенные их подопечным по достижении 18-летнего возраста. Опекуны детей участвовали в этой схеме.
- По версии следствия, таким образом подозреваемые распорядились денежными средствами как минимум 36 детей в возрасте от 4 до 15 лет, - отмечают в ГУ МВД по Иркутской области.
Всего женщины похитили около 25 млн рублей. При этом, сотруднице отдела опеки и попечительства полагалась половина от каждой из сумм денег.
Соцработнику предъявлено обвинение в мошенничестве, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
- Следователи провели обыски и осмотры, назначены ряд почерковедческих и технических судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, в том числе несовершеннолетние. Во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области и МО МВД России «Усольский» производятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех эпизодов преступной деятельности группы, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутской области соцработницу подозревают в хищении 25 млн у сирот
Происшествия, Фото:
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