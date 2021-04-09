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Житель Бурятии незаконно рубил деревья, чтобы построить дом

Житель Бурятии незаконно рубил деревья, чтобы построить дом
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
«Чёрных» лесорубов поймали ночью

Во время ночного патрулирования в Селенгинском районе Бурятии лесники выявили незаконную заготовку древесины. Сотрудники Селенгинского лесничества услышали гул грузового автомобиля в лесу.

Оказалось, что двое местных жителей успели вырубить около 8 кубометров древесины в защитных лесах и погрузить её в «КамАЗ». Разрешительных документов на рубку у мужчин не было. Один из нарушителей сразу сознался, что вырубил деревья незаконно – ему нужна была древесина для строительства дома.

Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 152 тысяч рублей. В отношении нарушителей составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Грузовик «КамАЗ», трактор и незаконно заготовленная древесина были изъяты. Все материалы переданы в ОМВД по Селенгинскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.




черные лесорубы
 
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