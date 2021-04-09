Подавляющую часть фальшивок обнаружили в Улан-Удэ
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии призывает быть бдительными при приёме денежных купюр. С начала года в республике отмечен рост сбыта поддельных купюр достоинством 1 000 и 5 000 рублей.
С начала зарегистрировано 22 факта сбыта поддельных банкнот (в аналогичном периоде прошлого года их было 17).
При этом подавляющая часть купюр была реализована в Улан-Удэ. Все они изъяты из обращения. Также выявлен один факт сбыта иностранной валюты, сообщили в МВД по Бурятии.
Полицейские призывают при пересчёте денег особое внимание обращать на банкноты с данными серийными номерами.
Купюры достоинством 5 000 рублей:
- ах № 89362**
- ге № 81595**
- гз № 38269**
- эб № 26435**
- вс № 35682**
- мх № 89362**
- бм № 77546**
Купюры достоинством 1 000 рублей:
- аМ № 24294**
- тП № 97235**
- оь № 23730**
- Если к вам в руки попала фальшивая денежная купюра, не пытайтесь её сбыть, - призывают в полиции. – Данное преступление относится к категории тяжких. Максимальное наказание за его совершение – лишение свободы на срок до 8 лет.
В Бурятии стало больше фальшивых денег
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подавляющую часть фальшивок обнаружили в Улан-Удэ
Огонь едва не перекинулся на жилые постройки
Двое водителей погибли в страшном столкновении двух фур
Горели дом, постройки и автомобили
С талыми водами борются в селе Кома
Водитель получил травмы
Вновь обнаружили пожары в Тункинском нацпарке
Оценку ущерба и восстановительные работы начнут после спада воды
Мужчины поссорились во время застолья
Убийца пытался скрыть следы преступления, но затем устал и уснул
Разбирательства длились несколько часов
Чёрная жидкость, возможно, токсична
Пострадавший требовал с компании семь миллионов
Возможно, пропавший отправился на заработки в район
Только за сутки были обмануты восемь забайкальцев