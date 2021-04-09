В Бурятии стало больше фальшивых денег

Происшествия, Фото: из архива

Подавляющую часть фальшивок обнаружили в Улан-Удэ



Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии призывает быть бдительными при приёме денежных купюр. С начала года в республике отмечен рост сбыта поддельных купюр достоинством 1 000 и 5 000 рублей.



С начала зарегистрировано 22 факта сбыта поддельных банкнот (в аналогичном периоде прошлого года их было 17).



При этом подавляющая часть купюр была реализована в Улан-Удэ. Все они изъяты из обращения. Также выявлен один факт сбыта иностранной валюты, сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские призывают при пересчёте денег особое внимание обращать на банкноты с данными серийными номерами.



Купюры достоинством 5 000 рублей:

- ах № 89362**

- ге № 81595**

- гз № 38269**

- эб № 26435**

- вс № 35682**

- мх № 89362**

- бм № 77546**



Купюры достоинством 1 000 рублей:

- аМ № 24294**

- тП № 97235**

- оь № 23730**



- Если к вам в руки попала фальшивая денежная купюра, не пытайтесь её сбыть, - призывают в полиции. – Данное преступление относится к категории тяжких. Максимальное наказание за его совершение – лишение свободы на срок до 8 лет.





