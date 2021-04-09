 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 апреля

08 апреля

Популярное

В Бурятии пламя с горящей травы уничтожило туалет

В Бурятии пламя с горящей травы уничтожило туалет
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Огонь едва не перекинулся на жилые постройки

8 апреля в ДНТ «Урожай» в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии пламя с горящей травы перекинулось на надворные постройки.

На момент прибытия пожарных горели туалет, забор и трава на большой площади, существовала угроза распространения огня на жилые дома.


- На ликвидацию открытого горения потребовалось около 40 минут. В результате пожара выгорел туалет, поврежден забор, сгорела трава на общей площади 1500 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью в том же Нижнем Саянтуе произошёл крупный пожар с ущербом в 10 миллионов рублей.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии стало больше фальшивых денег
В Бурятии стало больше фальшивых денег
Происшествия, 09.04.2021
Подавляющую часть фальшивок обнаружили в Улан-Удэ
В Бурятии пламя с горящей травы уничтожило туалет
В Бурятии пламя с горящей травы уничтожило туалет
Происшествия, 09.04.2021
Огонь едва не перекинулся на жилые постройки
У погибшего в Бурятии водителя автовоза остались жена и двое детей
У погибшего в Бурятии водителя автовоза остались жена и двое детей
Происшествия, 09.04.2021
Двое водителей погибли в страшном столкновении двух фур
В Бурятии произошёл пожар с ущербом 10 миллионов
В Бурятии произошёл пожар с ущербом 10 миллионов
Происшествия, 09.04.2021
Горели дом, постройки и автомобили
В Бурятии талые воды затопили дом пенсионера
В Бурятии талые воды затопили дом пенсионера
Происшествия, 09.04.2021
С талыми водами борются в селе Кома
В Бурятии потушили три лесных пожара
В Бурятии потушили три лесных пожара
Происшествия, 09.04.2021
Вновь обнаружили пожары в Тункинском нацпарке
В забайкальском посёлке введён режим ЧС из-за подтопления дороги
В забайкальском посёлке введён режим ЧС из-за подтопления дороги
Происшествия, 08.04.2021
Оценку ущерба и восстановительные работы начнут после спада воды
Забайкалец избил до смерти приятеля
Забайкалец избил до смерти приятеля
Происшествия, 08.04.2021
Мужчины поссорились во время застолья
В Бурятии будут судить пастуха-убийцу
В Бурятии будут судить пастуха-убийцу
Происшествия, 08.04.2021
Убийца пытался скрыть следы преступления, но затем устал и уснул
В Улан-Удэ участники ДТП спирали вину друг на друга
В Улан-Удэ участники ДТП спирали вину друг на друга
Происшествия, 08.04.2021
Разбирательства длились несколько часов
Чёрную вонючую лужу обнаружили на Байкале
Чёрную вонючую лужу обнаружили на Байкале
Происшествия, 08.04.2021
Чёрная жидкость, возможно, токсична
В Улан-Удэ пропал 46-летний мужчина
В Улан-Удэ пропал 46-летний мужчина
Происшествия, 08.04.2021
Возможно, пропавший отправился на заработки в район
Забайкалец отдал мошенникам 980 тысяч рублей
Забайкалец отдал мошенникам 980 тысяч рублей
Происшествия, 08.04.2021
Только за сутки были обмануты восемь забайкальцев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^