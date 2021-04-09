В Бурятии пламя с горящей травы уничтожило туалет

Огонь едва не перекинулся на жилые постройки
8 апреля в ДНТ «Урожай» в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии пламя с горящей травы перекинулось на надворные постройки.
На момент прибытия пожарных горели туалет, забор и трава на большой площади, существовала угроза распространения огня на жилые дома.
- На ликвидацию открытого горения потребовалось около 40 минут. В результате пожара выгорел туалет, поврежден забор, сгорела трава на общей площади 1500 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью в том же Нижнем Саянтуе произошёл крупный пожар с ущербом в 10 миллионов рублей
.
Подавляющую часть фальшивок обнаружили в Улан-Удэ
Огонь едва не перекинулся на жилые постройки
Двое водителей погибли в страшном столкновении двух фур
Горели дом, постройки и автомобили
С талыми водами борются в селе Кома
Водитель получил травмы
Вновь обнаружили пожары в Тункинском нацпарке
Оценку ущерба и восстановительные работы начнут после спада воды
Мужчины поссорились во время застолья
Убийца пытался скрыть следы преступления, но затем устал и уснул
Разбирательства длились несколько часов
Чёрная жидкость, возможно, токсична
Пострадавший требовал с компании семь миллионов
Возможно, пропавший отправился на заработки в район
Только за сутки были обмануты восемь забайкальцев