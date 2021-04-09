В Бурятии произошёл пожар с ущербом 10 миллионов

Тушение осложнялось наличием горючих материалов на месте возгорания и сильным задымлением.







- В результате пожара повреждён дом на площади 80 квадратных метров. Уничтожены гараж, пристрой, баня и три автомобиля, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Полностью уничтожена кровля дома. Повреждены потолочные перекрытия и основные конструкции здания.







На данный момент проводится проливка места пожара.







Предварительной причиной пожара названо нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительного оборудования. Материальный ущерб составил 10 миллионов рублей, уточнили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Жильцы дома размещены у родственников.











В ночь с 8 на 9 апреля в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии произошёл крупный пожар, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.На момент прибытия пожарных из пристроенных к жилому дому гаража, бани и пристроя шёл густой дым. Во время боевого развертывания из задымленного строения вырвалось пламя.Огонь быстро распространился по конструкциям строений и перешёл на жилое строение. Существовала угроза перехода огня на соседний жилой дом, находящийся примерно в пяти метрах от места пожара.Перехода огня на соседний дом не было допущено.