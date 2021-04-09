Сейчас вода отступила
Ночью в Иркутской области в результате подъёма уровня воды в реке Заларинка вода выступила на федеральную автодорогу «Р-255 Сибирь». Инцидент произошёл в низменном участке между посёлком Залари и селом Владимир. Вода перетекала через дорогу на протяжении нескольких десятков метров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
К месту инцидента были направлены сотрудники ДПС. Они в ручном режиме регулировали потоки транспорта. Движение автомобилей не прекращалось.
В настоящее время вода с автодороги отступила. Движение нормализовано и осуществляется в обычном режиме. Вместе с тем полицейские продолжают следить за ситуацией в районе паводков.
В Иркутской области ночью подтопило федеральную трассу
Происшествия, Фото:
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