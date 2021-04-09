В Иркутской области ночью подтопило федеральную трассу

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сейчас вода отступила



Ночью в Иркутской области в результате подъёма уровня воды в реке Заларинка вода выступила на федеральную автодорогу «Р-255 Сибирь». Инцидент произошёл в низменном участке между посёлком Залари и селом Владимир. Вода перетекала через дорогу на протяжении нескольких десятков метров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



К месту инцидента были направлены сотрудники ДПС. Они в ручном режиме регулировали потоки транспорта. Движение автомобилей не прекращалось.



В настоящее время вода с автодороги отступила. Движение нормализовано и осуществляется в обычном режиме. Вместе с тем полицейские продолжают следить за ситуацией в районе паводков.





