В Бурятии талые воды затопили дом пенсионера

Сегодня в селе побывал заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской. Он также посетил 65-летнего мужчину, в доме которого талые воды вышли над уровнем пола.







- На сегодняшний день вода сохраняется на территории трёх домов на уровне 3 см. Уровень воды в подтопленном доме снизился, вода находится в подполье, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.







В селе Кома Прибайкальского района Бурятии талые воды подтопило несколько придомовых территорий, а также один дом.Талыми водами были подтоплены три придомовых территорий, в которых проживают восемь человек, из них четверо детей. С 27 по 31 марта в селе проводились работы по откачке талых вод. Были расширены ранее обустроенные три отводных каналов, общей протяжённостью 570 метров, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.7 апреля в село Кома выезжали 10 спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Также на место выезжали 20 волонтёров добровольческого корпуса «Байкал». Спасатели и добровольцы выполнили распиловку льда на расстоянии более 400 метров, очистили около 400 метров отводных каналов от шуги для беспрепятственного прохождения воды. Помимо этого, была сделана искусственная насыпь из мешков с опилками и шлаком длиной в 50 метров.