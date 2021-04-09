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В Бурятии опрокинулась «Тойота Хайс»

В Бурятии опрокинулась «Тойота Хайс»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель получил травмы

Накануне, 8 апреля, пколо 8 часов вечера в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал мужчина.

35-летний водитель автомобиля «Тойота Хайс», следуя со стороны Гусиноозёрска в направлении Кяхты, в 10 километрах от посёлке Новоселенгинск не справился с управлением и совершил опрокидывание.

- В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Его доставили в Гусиноозёрскую центральную районную больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 7 апреля в Тункинском районе Бурятии «Тойота Камри» насмерть сбила женщину.

Днём 7 апреля в Кабанском районе в ДТП пострадал водитель автомобиля Nissan X-Trail.


ДТП
 
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