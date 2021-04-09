Вновь обнаружили пожары в Тункинском нацпарке
Три лесных пожара обнаружили вчера, 8 апреля в Бурятии. Горели леса на территории Тункинского национального парка и Кижингинского лесничества, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Общая площадь лесных пожаров – 14,5 га. Причинами возгорания лесных пожаров стали переход огня с земель иных категорий и неосторожное обращение с огнём.
Всего на тушении работало 48 человек из числа лесной охраны и привлечённых. Задействовано 11 единиц спецтехники.
Лесные пожары ликвидированы. На утро 9 апреля новых очагов возгорания не обнаружено.
В Бурятии потушили три лесных пожара
Происшествия, Фото:
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