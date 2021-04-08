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В Бурятии будут судить пастуха-убийцу

В Бурятии будут судить пастуха-убийцу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийца пытался скрыть следы преступления, но затем устал и уснул

В Бурятии перед судом предстанет 43-летний пастух, убивший гражданина Средней Азии, сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике. 

Как сообщал «Байкал-Dailу», убийство произошло в январе на животноводческой стоянке возле села Мухоршибирь. В гости к пастухам пришёл их знакомый 45-летний иностранец, работавший на соседней ферме. Вместе они стали распивать спиртные напитки. Около полуночи напарник пастуха уснул.

В это время за столом мужчина и гость поссорились из-за пустяка. Пастух вскочил и пнул ногой в голову противника, а затем схватил нож, которым добил его.

После этого убийца предпринял попытки уничтожить следы преступления, сжёг в печи телефон покойного. Однако затем лёг на кровать и уснул.

Через несколько часов проснулся его напарник. Увидев окровавленное тело, он сразу позвонил в полицию.

Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется по статьям «Убийство» и «Умышленное уничтожение чужого имущества». 
убийство
 
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