Убийца пытался скрыть следы преступления, но затем устал и уснул
В Бурятии перед судом предстанет 43-летний пастух, убивший гражданина Средней Азии, сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.
Как сообщал «Байкал-Dailу», убийство произошло в январе на животноводческой стоянке возле села Мухоршибирь. В гости к пастухам пришёл их знакомый 45-летний иностранец, работавший на соседней ферме. Вместе они стали распивать спиртные напитки. Около полуночи напарник пастуха уснул.
В это время за столом мужчина и гость поссорились из-за пустяка. Пастух вскочил и пнул ногой в голову противника, а затем схватил нож, которым добил его.
После этого убийца предпринял попытки уничтожить следы преступления, сжёг в печи телефон покойного. Однако затем лёг на кровать и уснул.
Через несколько часов проснулся его напарник. Увидев окровавленное тело, он сразу позвонил в полицию.
Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется по статьям «Убийство» и «Умышленное уничтожение чужого имущества».
В Бурятии будут судить пастуха-убийцу
Происшествия, Фото:
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